​В Югре суд оштрафовал аптеку, на которую пожаловались Путину во время «прямой линии»

Арбитражный суд Югры оштрафовал на 100 тысяч рублей компанию «Сакура», которой принадлежит аптека в Нефтеюганске. Это заведение больше всего «прославилось» тем, что на него пожаловались на «прямую линию» президента Владимира Путина в июне 2019 года за продажу лекарств с психоактивными веществами без рецепта.

Как пишет паблик «Это Юганск, детка!», аптеку привлекли к ответственности по статье 14.1 часть 4 КоАП, то есть за ведение предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований лицензии. Рассмотрение этого дела было инициировано Нефтеюганской межрайонной прокуратурой.