В Югре следователи нашли виновного в обрушении моста, при котором погибло два человека

Следственный комитет Югры закончил расследование обрушения моста, которое произошло в ноябре 2018 года в Нефтеюганском районе. В результате происшествия погибло два человека, еще три получили тяжелые травмы.

В тот момент велись работы по демонтажу моста компанией «Мостострой-11». По мнению следствия, начальник участка не убедился, что соблюдаются правила безопасности и порядок демонтажа. Это повлекло за собой гибель и травмы людей, а также материальный ущерб. Начальнику участка вменяют статью «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ». Как рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в СК Югры, смерть людей в данном случае является отягчающим обстоятельством.

«Эта самая жесткая часть статьи – смерть двух и более лиц. Сюда же относится и причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание, которое можно получить по такому обвинению – до семи лет», – объяснили в пресс-службе окружного Следственного комитета.