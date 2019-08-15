​В ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск погиб человек, еще четверо пострадали

В среду, 14 августа, на 692 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Обстоятельства происшествия и виновники на данный момент не установлены, однако известно, что в аварии погиб один человек и еще четверо пострадали.

«В 06:30 в Нефтеюганском районе, произошло столкновение двух транспортных средств: «Мазда», под управлением водителя, мужчины 1958 года рождения и «Тойота», под управлением водителя, мужчины 1998 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия, погиб пассажир автомобиля «Тойота», а оба водителя и пассажиры автомобиля «Тойота», женщина 1967 и мужчина 1967 года рождения получили травмы», — поясняют сотрудники югорской полиции.

Отметим, за прошедшие сутки в округе было зафиксировано три ДТП.