​На Нефтеюганского дознавателя заведено уголовное дело за взятку

В Нефтеюганске на дознавателя отдела ОМВД по Нефтеюганскому району завели уголовное дело за получение взятки. По данным Следственного управления Югры, он потребовал с подсудимого 100 тысяч рублей, чтобы в следствие тому вынесли приговор, несвязанный с лишением свободы.

О преступной деятельности стало известно благодаря сотрудникам службы безопасности УМВД Югры.

«В настоящее время сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В отношении непосредственного руководителя будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного характера», — сообщает пресс-служба управления МВД Югры.