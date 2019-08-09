Югорчанин возместил моральный ущерб на 180 тысяч рублей под угрозой лишения автомобиля. На это у него ушло два часа

В Нефтеюганске мужчина выплатил 180 тысяч рублей морального ущерба под угрозой лишения автомобиля. Об этом сообщает сайт службы судебных приставов по Югре. Деньги предназначались для женщины, пострадавшей в результате несчастного случая. Суд принял решение взыскать с виновного мужчины деньги, однако он не стал их выплачивать. Только после того, как судебные приставы пригрозили ему изъять его автомобиль Hyundai, должник выплатил всю сумму. На это у него ушло два часа.

«Видимо, у него не было желания. В таких случаях на уплату задолженности дается от десяти до 20 дней после официального предупреждения. А затем, если не деньги не выплачиваются, то имущество изымается для продажи и погашения долга», – объяснили корреспонденту СИА-ПРЕСС в службе судебных приставов.