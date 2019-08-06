В Нефтеюганске неадекватная женщина осквернила могилы детей, погибших в автокатастрофе в 2016 году. Полиция проводит проверку

Полиция Нефтеюганска проводит проверку по факту сообщений в социальных сетях о вандализме на городском кладбище. Происшествие произошло в понедельник, 5 августа. Как сообщают очевидцы, неадекватная женщина осквернила несколько могил детей, погибших в автокатастрофе в декабре 2016 года.

«Она вытаскивала цветы, брала продукты с надгробий, потом присела, извиняюсь, по нужде на одну из могил. Мы стали делать ей замечания, а она взяла кашпо, которые стояли возле могилы, и бросила ими в нас. Потом она переключилась на булыжники, стала их бросать. Мы стали звать мужчин, которые там были, а они просто взяли и уехали. Проблема в том, что ту часть кладбища обслуживает предприниматель. Охраны там нет, зимой снег не чистится. Мы уже неоднократно жаловались на него», – рассказала Виктория Крюкова, которая в этот день приехала на кладбище к могиле сына.

В окружной полиции корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что сейчас по факту публикации в социальных сетях проводится проверка. Подробностями в югорском УМВД обещали сообщить на этой неделе.

Напомним, что в декабре 2016 года автобус с воспитанниками и тренерами спортшколы спортивного резерва «Сибиряк», ехавший по трассе «Ханты-Мансийск - Тюмень», столкнулся с двумя грузовиками. Погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Больше 20 человек получили травмы различной степени тяжести.