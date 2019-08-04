В Нефтеюганской районной больнице появилось новое УЗИ-оборудование

В Нефтеюганскую районную больницу поставили два новых аппарата ультразвуковой диагностики. Оборудование появилось благодаря сотрудничеству между правительством Югры и нефтяной компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.».
Новые аппараты используют в кардиологии, гинекологии, маммографии, урологии, ангиологии, абдоминальных, мускуло-скелетных исследованиях, онкологии.
В депздраве Югры отметили, что в рамках программы социального партнерства Нефтеюганская районная больница уже получала диагностическое оборудование и транспортные средства.