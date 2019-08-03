В Нефтеюганске прошла акция протеста против назначения нового директора компании, которая занимается сбором мусора в Югре

В субботу, 3 августа, в Нефтеюганске прошла акция протеста против назначения нового директора регионального оператора вывоза мусора «Югра-Экология». Акцию организовал гражданский активист Валентин Яаксон у памятника Первопроходцам. Участники протеста вышли с плакатами «Сегодня деньги за мусор, завтра налог на воздух» и «Прекратите взимать деньги за не оказанную услугу».

Сообщение об акции появилось в сообществе «Это Юганск, детка» в социальных сетях. Участники хотели обратить на себя внимание губернатора Югры Натальи Комаровой, чтобы выразить недовольство «грабительскими мусорными сборами». По мнению организатора протеста, новый директор регионального оператора Максим Медведев подчиняется олигархам-энергетикам Артему Бикову и Алексею Боброву, владеющих корпорацией СТС, а значит деньги плательщиков будут поступать им, а не в бюджет округа. Участники протеста считают, что бизнесмены пытаются создать монополию на мусорном рынке Урала.

Как писал СИА-ПРЕСС ранее, в «Югра-Экологии» директором стал выходец из крупного бизнеса.