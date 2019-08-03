В Нефтеюганске вор угнал машину, но далеко на ней не уехал

Полицейские Нефтеюганска задержали 36-летнего мужчину, который угнал автомобиль «Дэу Нексия», но бросил машину после ДТП.

Как сообщает пресс-служба ОМВД по Нефтеюганску, мужчина похитил автомобиль в районе 11А микрорайона для продажи на черном рынке, но во время поездки не справился с управлением, и машина съехала в кювет. Несмотря на то, что авто осталась на ходу, он решил ее бросить и скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Нефтеюганец привлекался к ответственности раннее. Ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.