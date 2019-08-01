Пожарные Нефтеюганска дважды за вечер спасли женщину, которая нечаянно поджигала свою квартиру и ложилась спать

Пожарные нефтеюганского гарнизона дважды за вечер спасли жительницу города от удушья во сне.

Диспетчеру в восемь часов вечера 30 июля поступил вызов от жильцов пятиэтажного дома во втором микрорайоне с жалобой на специфичный удушливый запах. По прибытию караул пожарных не обнаружил никаких признаков воспламенения: в подъезде не было ни дыма, на запаха. Квартира на пятом этаже, на которую жаловались жильцы, была не заперта. На кровати крепко спала женщина, около нее горел стол и стоящий на нем светильник. Женщину вынесли на улицу, а пожар потушили меньше чем за минуту.

Через два часа диспетчеру поступил вызов на тот же адрес. Пожарные снова поднялись на пятый этаж, но в этот раз дверь была заперта. Отперев ее, спасатели снова обнаружили спящую женщину в комнате с уже закопченными стенами. В этот раз горел пол в углу квартиры – женщина не потушила окурок. Второй пожар тоже потушили меньше чем за минуту.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС Югры, женщина предположительно была пьяна: «По внешним признакам она выглядела очень пьяной, но мы не медики, чтобы знать это наверняка, экспертиз не проводили. Спасатели доставили ее в больницу после второго случая».

Органы дознания МЧС России установили, что оба пожара имели риск распространения.