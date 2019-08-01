Кассирша банка в Нефтеюганске за месяц украла почти 6 миллионов рублей

Кассирша в банке Нефтеюганска за месяц украла почти 6 миллионов рублей. Женщина имела доступ к банкоматам. При проверках, выявляющих отсутствие денег, сотрудница объясняла пропажу техническими сбоями.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Югры, служба безопасности банка, заподозрив кассиршу в воровстве, обратилась в полицию с доказательствами. Правоохранительные органы, проведя собственное расследование, задержали женщину. Название банка не уточняется.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы сроком до десяти лет, а также крупный штраф.