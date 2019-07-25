​В Нефтеюганске двое сотрудников украли трубы у компании, связанной с нефтедобычей, на 700 тысяч рублей

Нефтеюганские следователи задержали подозреваемых по делу о краже труб у сервисной компании. По версии следствия двое мужчин — один сотрудник обворованной компании, второй водитель подрядной организации, сговорились, чтобы похитить трубную продукцию, а после продать ее. Заработанные средства обвиняемые планировать поделить.

Специалисты УМВД выяснили, что подозреваемый договорился с водителем грузового автомобиля в вывозе труб с территории базы. Сотрудники погрузили имущество компании, а после оформили липовые документы.

«Пострадала компания, работающая в сфере топливно-энергетический комплекса. Она занимается обслуживанием нефтедобывающей отрасли. Название фирмы можно будет огласить только после решения суда», — уточнили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Югры.

За кражу в крупном размере мужчинам грозит до шести лет лишения свободы. На данный момент дело направлено в суд.