​Девушка из Нефтеюганска оставила заявку на кредит в банке и нарвалась на мошенников

23-летняя жительница Нефтеюганска оставила заявку на получение кредита на сайте одного из банков, однако эту заявку первыми «обработали» злоумышленники. Они получили доступ к персональным данным девушки, позвонили ей, представившись работниками банка и предложили выгодный процент по кредиту, предварительно запросив сумму «страховки» в размере 34 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску, гражданка доверилась «менеджерам», да еще и оплатила доставку оформляемых документов вместе с некой «материальной ответственностью». В общей сложности жительница Нефтеюганска лишилась более 105 тысяч рублей.