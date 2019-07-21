Дым от лесных пожаров, накрывший Сургут, дошел до Нефтеюганска

Дым от пожаров в Красноярском крае, в воскресение 21 июля накрывший Сургут, добрался до Нефтеюганска. Жители города массово жалуются в социальных сетях на смог затянувший улицы. По словам их словам, видимость в городе падала в течение всего дня.

Напомним, что дым от пожаров в Красноярском крае дошел до Нижневартовска в субботу 20 июля. Утром в воскресение смог накрыл уже Сургут. При этом, по сообщениям ГУ МЧС по Югре, на территории Сургутского и Нижневартовского районов лесных пожаров нет. Власти Сургута сообщили, что содержание углекислого газа в городском воздухе находится в пределах нормы.