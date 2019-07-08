​В Нефтеюганске на улице нашли мясо с иголками

В Нефтеюганске неизвестная женщина в 8 микрорайоне разбросала мясо с иголками. Об этом сообщает паблик «К-Информ» с отсылкой на своего подписчика: «В 8 микрорайоне Нефтеюганска, во дворе 23/22/10 домов, сегодня, женщина разбрасывала еду для собак в которой были иголки. Вдумайтесь только — иголки! Пожалуйста, будьте внимательней, смотрите за вашими питомцами, чтобы они ничего не подбирали!».

Жительница Нефтеюганска, якобы приславшая историю и фото в паблик, считает, что отравительница таким образом мстит хозяевам собак, которые не убирают за своими питомцами: «Вы травите домашних собак, за то, что их хозяева не убирают за ними на улицах, так вот разбирайтесь и выясняйте отношения с людьми! Причем тут животное!»

Фото: vk.com/kinform