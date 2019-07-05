В Нефтеюганске иностранцев будут судить за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере

Двух граждан Республики Украина обвиняют в покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Предположительно в декабре 2018 года обвиняемые распространяли крупные партии наркотических средств через тайники-закладки. Следствие установило, что они действовали в составе группы лиц по предварительному сговору.

Во время задержания сотрудники полиции обнаружили у них наркотические средства массой более 1 килограмма.

На данный момент обвиняемые находятся под стражей, а дело передано на рассмотрение в суд.