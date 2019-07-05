В Нефтеюганске поймали пьяного угонщика

Полицейские Нефтеюганска в пятницу 5 июля задержали пьяного угонщика за попытку кражи автомобиля. О том, что в машине ее родственника находится посторонний человек, сообщила одна из жительниц Нефтеюганска.

До прибытия полицейских злоумышленник успел разбить стекло, вскрыть замок зажигания, скрыться с места преступления. Сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать угонщика по горячим следам. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Он утверждал, что машину ему одолжил владелец, но зачем было разбивать окно и ломать замок зажигания, объяснить был не в состоянии. При этом мужчина еле стоял на ногах, но убеждал полицейских, что абсолютно трезв.