В Нефтеюганске в крупной аварии пострадали четыре человека

В результате крупой аварии в Нефтеюганске вечером 29 июня, пострадали четыре человек, сообщает паблик «Это Юганск, детка! Нефтеюганск». ДТП произошло в районе СНТ «Островной». Одним из пострадавших оказалась сотрудница полиции Нефтеюганска, о чем сообщила пресс-секретарь ОМВД по Нефтеюганску Юлия Огрызкова.

«Водитель автомобиля «Дэу Матиз» выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем «Тойота», в котором находилась наша сотрудница. От удара ее машину отбросило на автомобиль «Ниссан», в котором находилась семья из трех человек. Все они также пострадали», – цитирует ее паблик «Это Юганск, детка! Нефтеюганск».

Медики зафиксировали у водителя «Матиза» алкогольное опьянение – 0,6 промилле. Ему грозит административный арест, лишение водительских прав и уголовное преследование.