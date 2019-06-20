​В Нефтеюганске в ДТП погиб человек

В Нефтеюганском районе в дорожном происшествии погиб человек.
По предварительным данным около четырех утра на 695 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло опрокидывание автомобиля «Тойота Королла».
«В результате ДТП два человека пострадали, один человек погиб», – сообщают представители УМВД по Югре.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, что накануне в Ханты-Мансийске на улице Калинина произошло ДТП, в котором пострадали молодая девушка и 4-летний ребенок.
Итоги недели СИА-ПРЕСС с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 21 июня в 11.00