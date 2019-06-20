​В Югре сгорел двухэтажный жилой дом. Спасены десять человек

Минувшей ночью в поселке Пойковский Нефтеюганского района загорелся двухэтажный жилой дом.

На момент прибытия пожарных уже горел один из подъездов, а из-под кровли шел дым.

«Из дома самостоятельно эвакуировался 31 человек, среди которых двое детей. Еще 10 человек спасли пожарные. Благодаря оперативным действиям огнеборцев никто из жильцов не пострадал», – заявили в пресс службе МЧС России по Югре.

Пожарным потребовался час на то, чтобы потушить огонь. В доме повреждены один из подъездов и крыша по всей площади.

Сейчас жители дома временно размещаются у друзей и родственников. Администрацией городского поселения для размещения пострадавших выделен маневренный жилой фонд.

В ликвидации пожара были задействованы 33 человека личного состава, 13 единиц техники.