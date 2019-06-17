По Нефтеюганску бегал обнаженный мужчина: ворвался в детсад и нападал на машины // ВИДЕО 18+

В 12 микрорайоне Нефтеюганска полуобнаженный неадекватный мужчина ворвался на территорию детского сада. Охрана учреждения вызвала полицию, гражданина доставили в приемное отделение Нефтеюганской окружной больницы. Выяснилось, что он — сбежавший пациент.

«Возле садика «Ромашка» бегал мужчина, размахивая своей кофтой и совершая неадекватные действия, после чего полуголый перелез через забор садика и скрылся из виду. Через минут 10, было видно как воспитатели собирают детей и быстро заводят в группы, в это время неадекватный мужчина бежал по садику от охранника, перелез через забор, упав на машину, потом начал бить по соседней машине, снял штаны и скрылся в сторону магазина «Водолей». Полиция была вызвана сотрудниками детского сада», — сообщил подписчик паблика «Это Юганск, детка» во «ВКонтакте».

Позже этого же мужчину заметили бегающего голым по дороге.

В пресс-службе городской полиции ИА СИА-ПРЕСС сообщили, что сейчас нарушителем порядка занимаются медики. Свой поступок он объяснил тем, что думал, что ему все это снится. «Он был госпитализирован с диагнозом «отравление психоактивными веществами», утром сбежал. Сейчас им занимаются врачи», — уточнили в ведомстве.