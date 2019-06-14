​В Нефтеюганском районе работала нелегальная АЗС. Предпринимателю грозит арест

49-летний безработный житель Пыть-Яха стал фигурантом уголовного дела о незаконном предпринимательстве. Мужчину обвиняют в организации работы нелегальной АЗС на трассе в Нефтеюганском районе. По версии следствия, ему удалось незаконно заработать за два месяца 2 миллиона 250 тысяч рублей.

«Правоохранители выяснили, что мужчина на одной из загородных трасс оборудовал автозаправочную станцию на базе автомобильной цистерны при помощи различного оборудования. Подозреваемый единолично занимался общим руководством незаконной деятельности, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей; приисканием поставщиков дизельного топлива, установлением цены продажи топлива, учетом полученной прибыли, учетом реализованного топлива, графиком работы, точки реализации дизельного топлива, контролировал результаты деятельности, обеспечивал ее товаром», — рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Бизнесмену грозит до шести месяцев ареста. В настоящее время гражданину предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд.