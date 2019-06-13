​Югорчанке с ВИЧ-инфекцией удалось добиться опеки над племянником через суд

Жительница Югры через суд восстановила опеку над племянником, которой была лишена из-за ВИЧ-положительного статуса. Об этом РАПСИ сообщил адвокат Международной правозащитной группы Агора Владимир Васин.

Иск женщины удовлетворил Нефтеюганский районный суд. Ранее местные органы опеки из-за ее диагноза отказали ей в установлении опеки над племянником, мать которого умерла от рака. При этом ребенок проживал с заявительницей и хочет жить с ней дальше. Ни бытовых, ни психологических препятствий для назначения женщины опекуном не было. Кроме того, она прошла подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, не судима и уголовному преследованию не подвергалась.

Защитник подчеркнул, что решение местного Управления опеки и попечительства напрямую нарушило постановление Конституционного суда России, который в 2018 году признал незаконным запрет ВИЧ-положительным родственникам усыновлять детей.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, эта ситуация находилась на контроле региональных властей. Специалисты департамента социального развития Югры работали с семьей, оказывая всяческую поддержку для реализации права югорчанки быть опекуном.