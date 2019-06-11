​Стали известны детали строительства полигона ТБО рядом с Нефтеюганском

В Нефтеюганском районе этим летом начнется строительство комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов (ТБО). Площадка под него уже расчищена, рассказал «Российской газете» гендиректор ООО «Ресурсосбережение ХМАО» Евгений Барзыкин.

Планируется, что ежегодно полигон будет принимать до 100 тысяч отходов. «Годные для дальнейшего использования фракции отберут работники полуавтоматического сортировочного цеха. Комплексный полигон мы видим как экотехнопарк, поэтому часть вторсырья хотим перерабатывать на месте, выпуская востребованную на рынке продукцию. Запуск первой очереди запланирован в 2021 году», — уточнил он.

Строительство полигона ведется в рамках концессионного соглашения с правительством округа. Стоимость проекта — 1,1 миллиарда рублей, 224 миллиона из них — бюджетные средства.

Такие же полигоны появятся в Нижневартовском и Октябрьском районах. Ожидается, что их строительство позволит прекратить захоронение ТКО в непосредственной близости от населенных пунктов, ликвидировать свалки и значительно уменьшить объем захораниваемых отходов.