​Жителя Нефтеюганска обвиняют в том, что он случайно утопил двух приятелей

Житель Нефтеюганска стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Мужчину обвиняют в том, что он, будучи нетрезвым, вывел на воду лодку, которая опрокинулась. Из-за этого погибли двое его приятелей.

Трагедия произошла на реке Большой Салым в мае. По версии следствия, обвиняемый не имел право управления маломерным судном, управлял моторной лодкой, не состоящей на учете и не оборудованной спасательными средствами.

«Кроме нетрезвого подозреваемого в лодке находились двое его знакомых, так же не имеющих право управления, одному из которых подозреваемый передал управление судном. В результате совершенных действий лодка перевернулась, подозреваемый смог добраться до берега, двое других мужчин до настоящего времени не найдены. Их поиски продолжаются», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Нефтеюганцу грозит до четырех лет лишения свободы.