​Жителям Нефтеюганска вернут 1,8 миллиона рублей за вывоз ТКО. С них брали двойную плату

Жителям Нефтеюганска произведен перерасчет за вывоз мусора. На счета горожан должны вернутся 1,8 миллиона рублей. Сделано это после прокурорской проверки, которая подтвердила, что с граждан плата за услугу взималась сразу по двум тарифам — новому и старому.

«Установлено, что управляющие компании ООО УК «Эталон», ООО УК «ЮганскСевер», несмотря на внесение с 1 января 2019 года изменений в федеральное законодательство, не исключили из тарифа на содержание общего имущества собственников многоквартирных домов услугу по вывозу ТКО, а продолжали начислять и взимать плату за вывоз мусора. При этом, на основании заключенного с региональным оператором договора также производили начисление платы за вывоз ТКО. В результате допущенных нарушений граждане несли бремя двойной оплаты за одну услугу», — сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Двойная плата взималась с жителей Нефтеюганска в январе и феврале.

Проверка проводилась по поручению Генпрокурора РФ Юрия Чайки. К нему обратились эксперты проекта «Чистая страна», которые назвали Югру в числе 30 регионов страны, где гражданам начисляется двойная плата за услугу по обращению с ТКО.