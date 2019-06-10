​В Нефтеюганске в подъезде жилого дома произошла поножовщина

В Нефтеюганске росгвардейцы по горячим следам задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

В одном из подъездов жилого дома в 11 микрорайоне города экипаж вневедомственной охраны нашел окровавленного мужчину с ножевыми ранениями.

«Росгвардейцы немедленно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Недалеко от истекающего кровью мужчины находились трое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения. Они не оказывали помощь пострадавшему. Более того, руки одного из мужчин были в крови. Росгвардейцы действовали оперативно и не дали подозреваемому шанса скрыться. Он был задержан и передан оперативно-следственной группе», — рассказали в пресс-службе окружного ведомства.

Выяснилось, что мужчины распивали спиртные напитки и на почве возникших личных неприязненных отношений один из них нанес другому несколько ударов ножом, чем причинил тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Возбуждено уголовное дело.