​На трассе между Сургутом и Ханты-Мансийском изменится схема движения из-за ремонта

10 июня на трассе Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе начнется ремонт. Из-за этого поменяется схема движения на участке между Пойковским и Каркатеевы

«В связи с ремонтом рабочие организуют реверсивное движение со светофорным регулированием на участке с 754 по 762 км. Просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Учитывайте данную информацию при планировании своего маршрута», — обратились к автомобилистам в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

На участке автодороги специалистам предстоит снять существующее дорожное покрытие, устроить выравнивающий слой из органоминеральной смеси, уложить нижний слой покрытия и верхний из асфальтобетонной смеси, укрепить обочины. Будет произведено восстановление дорожных знаков, сигнальных столбиков, металлического барьерного ограждения и нанесена дорожная разметка. Срок окончания работ — 20 октября 2019 года.