​В Нефтеюганске в ДТП пострадал велосипедист-подросток

В среду, 5 июня, около 7.45 в седьмом микрорайоне Нефтеюганска подросток на велосипеде попал под колеса Toyota.

«Мужчина 1961 года рождения, управляя автомобилем, двигаясь в жилой зоне, не уступил дорогу и допустил столкновение с несовершеннолетним велосипедистом. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил мальчик 2006 года рождения», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы.