​В Нефтеюганске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 37 человек

Вечером во вторник, 4 июня, в Нефтеюганске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 23.12. На месте происшествия работали четыре пожарных расчета.

«Из дома эвакуировано 37 человек, из них семеро детей. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Ликвидировать пожар удалось к 23.25.