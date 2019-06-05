​В Нефтеюганске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 37 человек

Вечером во вторник, 4 июня, в Нефтеюганске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 23.12. На месте происшествия работали четыре пожарных расчета.
«Из дома эвакуировано 37 человек, из них семеро детей. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.
Ликвидировать пожар удалось к 23.25.
Сургутская филармония поздравит город с юбилеем концертами на открытом воздухе. Директор Сургутской Филармонии Яков Черняк // ONLINE 5 июня в 12:00