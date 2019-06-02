​В Нефтеюганске подросток сжег венки около памятника «Воину-освободителю»

В Нефтеюганске памятник «Воину-освободителю» вновь подвергся атаке. Это уже второе подобное происшествие за год. Об инциденте пишет местное городское сообщество «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по опубликованным фотографиям неизвестные сожгли пару венков.

В акте вандализма подозревают несовершеннолетнего жителя города, которому не исполнилось еще и 14 лет. Так как возраста уголовной ответственности он не достиг отвечать за его поступок придется родителям. Объяснить свои действия подросток не смог. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС заявили в пресс-службе управления МВД по Югре.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 апреля, монумент уже подвергался атаке. Тогда мужчина 22 лет бросил венок в Вечный огонь.