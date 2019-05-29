​В Нефтеюганске водитель, засмотревшись на обочину, собрал паровозик из пяти машин

В Нефтеюганске днем в среду, 29 мая, произошла массовая автоавария. Причиной ДТП стала невнимательность одного из водителей, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе городской полиции.

«Мужчина, управлявший Volkswagen Passat, засмотрелся на обочину, не учел дистанцию до впередиидущего автомобиля, попытался резко затормозить, но не успел и врезался в машину, которая уже остановилась на светофоре», — пояснили в ведомстве.

В результате столкновения механические повреждения получили пять автомобилей, пострадавших нет. Виновнику придется также оплатить штраф за несоблюдение дистанции. Что или кого водитель увидел на обочине, не уточняется.