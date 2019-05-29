​В Нефтеюганске Toyota Land Cruiser протаранила столб и вылетела в кювет

Во вторник, 28 мая, около 9.30 на улице Объездная в Нефтеюганске в ДТП пострадал 50-летний мужчина.

«Управляя транспортным средством ToyotaLandCruiser, он совершил наезд на опору уличного освещения с последующим опрокидыванием автомобиля в кювет. В результате ДТП водитель получил травмы», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек получили травмы.