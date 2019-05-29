​«Ъ»: Роснефть добилась льгот для своего крупнейшего месторождения в Югре

Правительство РФ одобрило Роснефти дополнительные льготы по НДПИ для крупнейшего по добыче Приобского месторождения компании в Югре. Решение принято 27 мая на совещании у премьера Дмитрия Медведева 27 мая с участием первого вице-премьера Антона Силуанова и главы нефтекомпании Игоря Сечина, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Роснефть просила налоговый вычет по НДПИ на десять лет для высокообводненного месторождения. Минфин не поддерживал эту идею: по подсчетам ведомства, выпадающие доходы бюджета могут составить почти 0,5 триллиона рублей. Эксперты полагают, что, чтобы окупить эту льготу для бюджета, Роснефти потребуется нарастить добычу на 30 процентов.

Отмечается, что аналогичные льготы просила «Газпром нефть», но, скорее всего, их не получит.

Приобское месторождение с запасами нефти 2,4 миллиардатонн разрабатывает «РН-Юганскнефтегаз». Оно является одним из крупнейших разрабатываемых в России месторождений. Обводненность превышает 90 процентов.