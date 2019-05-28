​В Нефтеюганском районе в ДТП двое молодых людей получили серьезные травмы

В Нефтеюганском районе на 1 км автодороги «подъезд к г.п. Пойковский» произошло ДТП. Молодой водитель тойоты не справился с управлением из-за чего машину выкинуло на обочину и опрокинуло.

Серьезные травмы получили пассажиры – двое молодых людей 17-и и 19-и лет. Они были доставлены в Нефтеюганскую районную больницу.

Напомним, 27 мая на 181 километре автомобильной дороги «Ханты-Мансийск — Талинка» произошло ДТП со смертельным исходом. В аварию попал микроавтобус Iveco, следующий из Ханты-Мансийска в Советский. По предварительным данным полиции, маршрутка врезалась в попутный КамАЗ. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.