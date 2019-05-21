​В Нефтеюганске в тройном ДТП пострадали два человека

В понедельник, 20 мая, около 19.55 на улице Жилая в Нефтеюганске столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

«Мужчина 1994 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi , по предварительным данным, совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Renault, под управлением водителя, мужчины 1969 года рождения. От полученного удара Renault отбросило назад, вследствие чего произошло столкновение с попутно движущимся транспортным средством Kia под управлением водителя, женщины 1979 года рождения», — рассказали об обстоятельствах аварии в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Травмы в столкновении получили водитель Renault и пассажир этого автомобиля — женщина 1973 года рождения.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили травмы.