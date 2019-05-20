​В Нефтеюганске из школы эвакуировали 700 учеников

В понедельник, 20 мая, из школы №14 в Нефтеюганске из-за срабатывания сигнализации эвакуировали 700 обучающихся и 80 человек персонала.

«В 10.07 диспетчеру Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона в автоматическом режиме поступило оповещение о срабатывании пожарной сигнализации в школе. Немедленно к зданию был направлен дежурный караул. Через пять минут к месту вызова прибыли две единицы техники, семь человек личного состава от МЧС России. В ходе проведения разведки было установлено, что произошло ложное срабатывание сигнализации», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Сейчас специалисты устанавливают причины ложного срабатывания техники. Учебный процесс восстановлен.