​17 мая на обрушившемся участке трассы Нефтеюганск - Мамонтово откроют реверсивное движение

Во второй половине дня в пятницу, 17 мая, на 710-м километре трассы Нефтеюганск - Мамонтово планируют запустить реверсивное движение. Ремонт участка дороги продолжится до середины лета. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора сургутского филиала управления автомобильных дорог Югры Андрей Букий.

5 мая из-за резкого притока талых вод произошло обрушение дороги на 710-м километре дороги трассы Нефтеюганск - Мамонтово. Ремонт начался 6 мая. По данным Северавтодора, к 15 мая выполнены обратная засыпка водопропускных труб песком, послойное уплотнение песка виброкатком, разборка тела насыпи над старой трубой, укрепление выходных оголовков щебнем, разбор временной дамбы, пуск воды в новые трубы, демонтаж старых труб.