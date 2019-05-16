​В Нефтеюганске ночью сгорел деревянный многоквартирник. Из здания эвакуировали 27 человек

Ночью в четверг, 16 мая, в пятом микрорайоне Нефтеюганска сгорел жилой деревянный двухэтажный дом. Сообщение о возгорании в первом подъезде поступило в дежурную часть в 01.56. На месте происшествия работали 13 пожарных расчетов. Из здания эвакуировали 27 человек, шестеро из них — дети.

Локализовать пожар на площади 160 «квадратов» удалось к 02.13, ликвидировать — к 05.59.

«Для размещения людей администрацией города были предоставлены два автобуса, развернут пункт временного размещения на базе средней школы №3. Туда обратились две семьи — пять человек, в том числе ребенок. В результате пожара в доме уничтожена часть кровли, поврежден лестничный марш, частично квартиры, межэтажные и чердачные перекрытия первого подъезда на площади 160 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Администрацией города принято решение разместить погорельцев в маневренный фонд. Сгоревший дом признан аварийным в 2013 году. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС.

11 мая в Нефтеюганске также сгорел деревянный многоквартирник, во время происшествия травмы получила пожилая женщина.

Стоит отметить, что в Пойковском после серии пожаров в жилых домах введен особый режим, правоохранители полагают, что в поселке орудует поджигатель.