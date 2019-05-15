​В Нефтеюганске ищут девять миллионов на памятник погибшим в ДТП акробатам

Работа администрации Нефтеюганска по установке памятника акробатам, погибшим в автокатастрофе под Ханты-Мансийском 4 декабря 2016 года, вызвала недовольство губернатора Югры Натальи Комаровой.

На то, что городские власти не могут найти девять миллионов рублей для установки стелы, главе региона пожаловались ее подписчики в инстаграме. Проблему обсудили на внеплановом совещании, в котором приняли участие родители погибших и пострадавших детей и глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

По словам градоначальника, он только недавно узнал, что благотворительный фонд развития города Нефтеюганска «Созидание», собиравший средства для финансирования работ по созданию памятника, прекратил свое существование, а привлечь спонсоров не удалось.

«Было принято решение о выделении средств из бюджета города – порядка девяти миллионов рублей. Сейчас это решение проходит необходимые юридические процедуры», — доложил Сергей Дегтярев.

Однако губернатора этот ответ не устроил. Она поручила до 20 мая предоставить дорожную карту, «и в кратчайшие сроки: в течение этого сезона, сделать все, чтобы этот памятник был установлен, как решили горожане и городские власти».

Стоит отметить, что скульптура «Дерево жизни» уже сделана в пластилине. И родители погибших детей переживают, что она погибнет с наступлением тепла из-за того, что на следующий этап работы нет денег. «У нас сложилась критическая ситуация с возведением барельефа памяти. Скульптор из Питера провел первый этап работ в пластилине. Следующий этап — отливка в бронзу застопорилась из-за того, что наш мэр не переводит средства, ссылаясь на их отсутствие. А скульптура, выполненная из пластилина с наступлением жары может просто погибнуть», — рассказали они Znak.com.

4 декабря 2016 года в ДТП под Ханты-Мансийском в аварию попал автобус, на котором нефтеюганские акробаты возвращались с соревнований из окружного центра домой. Погибли 12 человек, 22 — пострадали.

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