В Нефтеюганске произошел пожар в жилом доме

Сегодня, 11 мая во второй половине дня в Нефтеюганске загорелся двухэтажный дом. Сообщение об этом появилось в городском паблике "Это Юганск, детка". По предварительным данным произошел взрыв газового оборудования.

По информации МЧС России по Югре о пожаре сообщили в 15:56: "На момент прибытия наблюдалось горение во втором подъезде. Проводится эвакуация людей".

На месте пожара работают 7 единиц техники и 21 пожарный. На данный момент информации о погибших и пострадавших от МЧС не поступало, однако главный врач нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин сообщил, что одна женщина получила ожоги кистей.