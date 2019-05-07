​В Пойковском введен особый режим из-за пожаров в деревянных домах. Ведется розыск поджигателя

В Пойковском после ряда пожаров в жилых деревянных домах местные власти решили ввести особый противопожарный режим. Тревогу забили граждане, которые опасаются за свою жизнь. По их предположениям, в поселке орудует поджигатель.

«Особый противопожарный режим действует на территории третьего микрорайона населенного пункта. Такие меры приняты администрацией поселка в связи с пожарами, которые зарегистрированы в деревянных «двухэтажках» в течение 2019 года. Возгорания произошли на общедомовой территории – подъездах и чердаках – иногда с разницей в несколько минут. Жильцы беспокоятся за безопасность своего имущества и жизней. Специалисты предполагают, что в жилых домах были совершены поджоги», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Причины пожаров устанавливает межведомственная группа, в состав которой вошли сотрудники МЧС, Следственного комитета, полиции и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Специалисты администрации проводят осмотры мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, принимаются меры по ограничению доступа посторонних лиц в подъезды, подвалы и на чердаки жилых зданий, решается вопрос установки на входных группах устройств ограничения доступа. Также проводится разъяснительная работа с населением.

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