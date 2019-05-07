​В Нефтеюганске прошла операция по спасению дрейфовавшего на льдине нетрезвого мужчины

Во вторник, 7 мая, в Нефтеюганске экстренные службы города снимали со льдины мужчину. Сообщение о том, что прохожий спрыгнул с моста в Юганскую Обь, поступило в дежурную часть в пять утра.

«К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, ГИМС, представители «скорой помощи», администрации города. Добраться до «прыгуна» было затруднительно из-за наличия ледяных торосов. Мужчина находился в 120 метрах от берега. Пострадавшего на берег доставил общественный спасатель.

Облачившись в спасательный жилет, вооружившись веревкой, мужчина добрался на резиновой лодке до пострадавшего по свободному ото льда участку реки, пересадил «прыгуна» в лодку и дотащил его вместе с лодкой на максимально возможное расстояние к берегу. Помощь в спасении мужчины добровольцу оказал пожарный. Заместитель начальника службы пожаротушения 6 отряда ФПС, используя спасательную веревку и лестницу-палку, помог доставить пострадавшего на берег. Мужчина был передан бригаде скорой помощи», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Очевидцы происшествия рассказали порталу «Это Юганск, детка», что дрейфующий на льдине выглядел нетрезвым. Он переходил мост через протоку: «Примерно в 30 метрах от мостовых арок он остановился, чем привлек внимание охраны моста. Через громкоговоритель охранники попросили не задерживаться пешехода на месте и продолжать движение. Однако, после прозвучавшего предупреждения мужчина неожиданно спрыгнул вниз, оказавшись сначала в воде, а затем льдине, которую потом вместе с ледоходом отнесло от моста примерно на полкилометра».

По словам спасателя, пострадавший отказывался от медицинской помощи: «Стал говорить, что сам он не местный, а из Ульяновской области, и что ему пора на работу. Говорил, что чувствует себя прекрасно и в помощи не нуждается совсем».



Фото: 86.mchs.gov.ru

Что заставило мужчину спрыгнуть с моста, сейчас выясняют сотрудники полиции. По заверениям медиков, его жизни и здоровью ничего не угрожает.