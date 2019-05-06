Обрушившийся участок дороги у Пыть-Яха водители будут объезжать через ближайшее нефтяное месторождение

Размытую дорогу на трассе Пыть-Ях-Нефтеюганск перекроют для ремонта, объезд участка будет осуществлен через одно из нефтегазовых месторождений. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил начальник управления дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрей Новиков. Сколько по времени продлится ремонт трассы, станет известно завтра.

Напомним, что в воскресенье, 5 мая, обвалился асфальт на трассе в восьми километрах от Пыть-Яха.