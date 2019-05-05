На трассе Пыть-ях - Нефтеюганск обвалился асфальт

Сегодня во второй половине дня обвалился асфальт на трассе Пыть-ях - Нефтеюганск. На данный момент дорога перекрыта.
Обвал связан с тем, что фундамент трассы был размыт. Как сообщают очевидцы, место обвала находится в восьми километрах от Пыть-Яха.
Сегодня во второй половине дня обвалился асфальт на трассе Пыть-ях - Нефтеюганск. На данный момент дорога перекрыта.
Обвал связан с тем, что фундамент трассы был размыт. Как сообщают очевидцы, место обвала находится в восьми километрах от Пыть-Яха.
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