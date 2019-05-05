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На трассе Пыть-ях - Нефтеюганск обвалился асфальт

А. Гурдин, K-Информ
А. Гурдин, K-Информ

Сегодня во второй половине дня обвалился асфальт на трассе Пыть-ях - Нефтеюганск. На данный момент дорога перекрыта.

Обвал связан с тем, что фундамент трассы был размыт. Как сообщают очевидцы, место обвала находится в восьми километрах от Пыть-Яха.


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Сегодня в 19:17, просмотров: 432, комментариев: 0


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