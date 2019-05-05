На трассе Пыть-ях - Нефтеюганск обвалился асфальт

​Ехали «медведи» на велосипеде…

В Сургуте нет активных протестов, как нет и креативной монстрации – это закономерно и отражает общее настроение. Пока в ладошке сургутянина зажат его плюс-минус северный рубль, а под боком не роют Шиес, нет желания лезть на баррикаду