Из-за начавшегося ремонта федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Югре образовались многокилометровые пробки. Об этом сообщает паблик «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» в «Вконтакте». Работы ведутся на 581 и 491 километрах дороги. В том числе проводится ремонт моста через реку Большой Салым. В связи со сложившейся ситуацией водителей просят выбрать объездной путь через Горноправдинск.
На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск из-за ремонта дороги образовались километровые пробки
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 13:49, просмотров: 146, комментариев: 0