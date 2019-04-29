​Жительница Нефтеюганска доверилась лже-полицейскому и лишилась больше двух миллионов рублей

Полицейские Нефтеюганска разыскивают злоумышленника, которому удалось обмануть местную жительницу и украсть у нее 2,2 миллиона рублей. Горожанка оформила кредит и сама перевела деньги на счет мошенника, рассчитывая получить в пять раз больше.

Доверчивая женщина несколько месяцев назад купила в интернет-магазине лечебные пластыри. Товар не принес покупательнице ожидаемого чудесного эффекта. И недавно ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов.

«Аферист убедил женщину в том, что свой заказ она сделала у мошенников, и в настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело, в рамках которого ей должны присвоить статус потерпевшей, а также, как пострадавшей от действий злоумышленников, ей положена денежная компенсация в размере 10 миллионов рублей. Для получения средств заявительнице необходимо было оплатить комиссию, налоговые сборы и страховые взносы. Позднее, злоумышленник просил перевести еще различные суммы за «оформление документов» и прочие расходы. Чтобы получить желанные 10 миллионов рублей, потерпевшая решила оформить банковский кредит на оплату расходов. В общей сложности жительница Нефтеюганска перевела аферистам два миллиона двести тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «мошенничество» и ведут розыск злоумышленника.