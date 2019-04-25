​В Нефтеюганске задержан подозреваемый в осквернении памятника «Воину-освободителю». Мужчина просто хотел погреться

Полиция Нефтеюганска задержала 22-летнего жителя Саратовской области, которого подозревают в вандализме. По версии следствия, именно он в ночь на 7 апреля сжег венок в Вечном огне у памятника «Воину-освободителю».

«В признательных показаниях мужчина пояснил, что в тот вечер распивал спиртные напитки с приятелем. Возвращаясь домой после застолья, решил погреться у Вечного огня, но на взгляд молодого человека, пламя оказалось не мощным, в связи с чем ему пришла идея разжечь его сильнее с помощью венка, возложенного к памятнику», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

Подозреваемому грозит арест до трех месяцев. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.