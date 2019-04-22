​Аквапарк Нефтеюганска приглашает напуганных плавающими фекалиями гостей на бесплатный отдых

Посетителям ЦФКиС «Жемчужина Югры» испортили отдых плавающие в бассейне фекалии. Об этом гости заведения рассказали в соцсетях. Пост об инциденте, произошедшем вечером в воскресенье, опубликован в понедельник, 22 апреля, в паблике «Это Юганск, детка» во «ВКонтакте».

Пострадавшие так описали ситуацию: «…взяли деточек и решили поплавать в аквапарке. Наша радость была совсем недолгой, успели пару раз спуститься с горки и каково же было наше удивление, когда в воде мы увидели плавающие человеческие фекалии. Несомненно, мы посчитали нужным подойти и сообщить об уведённом работникам аквапарка». По их словам, они попытались решить проблему мирно и сообщили о произошедшем сотрудникам заведения, а вот их реакция была чересчур бурной: «Удивление было ещё большим, когда подбежала девушка инструктор и стала кричать людям совершенно бестактные фразы: «Ваши дети обосрались, сейчас будем жопы проверять!» На замечание, что это неправильно выбранная нота общения с посетителями и детьми, она продолжала в том же духе».

После огласки инцидента администрация ЦФКиС «Жемчужина Югры» принесла извинения гостям и пригласила их посетить аквапарк бесплатно в ближайшее воскресенье, заверив, что в аквапарке ведется постоянный автоматизированный контроль воды по показателям рН и свободного хлора.

«Выражаем благодарность посетителям, которые обнаружили причину конфликта и сообщили об этом сотрудникам учреждения, а посетителям, которые были вынуждены услышать некорректное замечание инструктора приносим свои извинения. Все меры административного взыскания в отношении сотрудника, нарушившего профессиональную этику, были приняты», — отметили в центре.