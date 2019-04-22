​В Нефтеюганске коллекторское агентство оштрафовали за беспокойство банкрота

НАО «Первое коллекторское бюро» должно будет заплатить штраф в 60 тысяч рублей за взаимодействие с должником-банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Югры, сообщает пресс-служба окружного управления ФССП.

В ведомство на действие коллекторов пожаловалась жительница Нефтеюганска. Ей звонили из бюро и требовали возврата просроченной задолженности, образовавшейся перед банком.

«Все аргументы заявительницы, что она освобождена от исполнения финансовых обязательств на основании судебного акта о признании её банкротом сотрудниками коллекторского агентства не принимались. Они требовали от женщины предоставить документальное подтверждение факта признания её банкротом. Вместе с тем, закон освобождает должника от предоставления таких документов кредитору, либо его представителю. Сведения о проведении процедур банкротства являются открытыми и общедоступными и содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве», — отметили в пресс-службе.

НАО «Первое коллекторское бюро» пыталось обжаловать решение суда, но безрезультатно.